Ludwig ROMIEUX

« Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée » déclarait Danton, figure émérite de la Révolution française, ceci à un tournant de l’histoire moderne du pays. En s’inscrivant dans une perspective de long-terme de l’histoire, et dans le cas précédent en ayant eu l’audace de proposer un nouveau modèle politique, c’est à travers l’engagement et l’innovation que l’histoire se met en branle. A l’heure d’une 4° révolution économique, l’esprit et la philosophie de Danton constituent des prérequis essentiels afin d’être capables de répondre aux innovations de rupture et aux mutations de la société avec des évolutions telles que celle de la Big Data, de la cybersécurité, de l’exploitation des données personnelles, de la voiture électrique, etc. Plus que jamais, l’adaptabilité au changement est nécessaire..



Jusqu’alors, évoluer dans le champ du management du risque s’est avéré stratégique, me permettant d’être un témoin prévilégié des évolutions réglementaires (avec par exemple l’adoption de l’échange automatisé d’informations, des réformes de MIFID II, du Règlement Général sur la Protection des Données (GDPR), etc.) et des changements de paradigmes économiques, avec une augmentation significative des fusions/acquisitions dans le milieu bancaire monégasque. Par conséquent, le domaine du consulting s’est avéré être plus que jamais complexe, nécessitant de conserver un esprit prompt à apprendre afin d’être constamment en mesure d’apporter une valeur ajoutée dans nos différentes missions. A cette fin, ma capacité à faire appel à différentes ressources, profitant par là de différents enseignements, qu’ils soient financier, littéraire ou encore artistique, est certainement un atout. Enfin, tant le travail au quotidien au sein d’entreprises de différentes nationalités que mon expérience précédente en Russie ont contribué à élargir ma vision et à tracer la voie à une carrière internationale.



Ainsi que T. Roosevelt déclarait: « Ce n’est pas chose courante qu’un homme se crée une opportunité. Néanmoins, il peut très bien se trouver préparé à ce qu’elle arrive afin d’être prêt au moment crucial. »



