Ludwig ZOONEKYND

Luwig zoonekynd artisan commercant ebeniste depuis 10 ans,

j ai un magasin et un atelier .

j'ai cree ma marque de fournitures et accessoires pour ebenisterie que je vend au particulier et professionel,

certain magasin commence a vendre ma marque mais je suis a la recherche de nouveau reseau de distribusion en france et etranger







Engagé dans le bénévolat au sein de Calaisis Initiative pour l aide a la creation

Membre du conseil d administration

Membre du commite d'agrement

Membre du parainage