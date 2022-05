Lugdivine GOBIN

Je suis chargée d'étude d'observatoire économique, sanitaire et social.



Durant ma première année de Master j’ai effectué un mémoire quantitatif sur les effets de l’assouplissement de la carte scolaire sur un établissement rural, de ce fait j’ai été amenée à conduire une enquête, qui m’a permis d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation des logiciels de traitement d’enquêtes.



L’obtention du Master 2 Démographie et Données Sociales avec mention Bien en Octobre 2010, a été finalisé par un stage de trois mois au sein du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) d’Amiens. Ce dernier m’a permis de mettre en place deux enquêtes, l’une sur les sports régionaux sur une base d’entretiens, l’autre sur la différenciation entre les sportifs licenciés et les pratiquants non licenciés sur une base de questionnaires.



Mes compétences :

autonome

Microsoft Excel word

Motivée

SAS

Sens des responsabilités

Sphinx