Je travaille depuis 6 a ns maintenant a temps complet en tant que responsable de garderie périscolaire et directrice de centre de loisirs. J'ai comme diplome un BEPA service aux personnes, BAFA, BAPAAT loisirs du jeune et de l'enfant et un BPJEPS loisirs tous public avec option associer les familles à la dynamique éducative de la structure.