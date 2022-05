Mickael FIHUE

De formation initiale technique en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, j’ai ensuite évoluer vers le commerce.



Passionné par le travail d’équipe et des challenges, j'ai développé au fil des années mon expérience et mes compétences dans les métiers de la vente et du conseil auprès des professionnels.



Aujourd’hui, mon parcours riche en expérience me permet d’avoir une large expertise métier et une approche différenciée.



N'hésitez pas à me laisser un message, à bientôt.