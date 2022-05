Luigi BISIGNANI

Je suis né En Italie,

où j'ai fait mes études et militaire jusqu'à mes 25 ans.

Après suis parti pour la France, où je réside actuellement,

Animateur radio, Informaticien, j'ai créé une société informatique. Depuis 1978 je travail chez Renault, où j'ai occupé plusieurs postes. Maintenant je suis responsable des systèmes d’informations pour la maintenance (Sap,Gmao, Bo, Ged, et,)

Sono nato In italia.

Rimasto in italia, dove ho fatto studi e militare fino

ai miei 25 anni,Dopo son partito per la Francia ,dove risiedo ancora,Presentatore radio ,Informatico,ho creato una società informatic. Dal 1978 lavoro dalla Renault ,dove ho occupato diversi posti.Ora sono responsabile dei sistemi informatici (Sap,Bo,Ged,et,)...tutti i sabati faccio una permanenza nel nord della francia per tutti i 50.000 italiani che vi risiedono per tutti i loro problemi amministrativi italiani:pensioni,passaporti,carte d'identita e tutte le pratiche in italiano...



Mes compétences :

Comunicazione

Informatica

Música

Sport

Viaggi