Luigi CANNELLA

J’ai été en poste durant plusieurs années au sein de la société THIRIET (distributeur de produits surgelés) comme Responsable d’agence, créateur et responsable d’un centre d’appel National

Je suis actuellement animateur des ventes auprès de la société AGEMO.SA, distributeur de produits surgelés en Suisse.

J’ai su prouver mon efficacité dans les diverses fonctions que j’occupe. Ainsi j’ai appris à m’adapter rapidement et à mener à bien différentes missions, qu’il s’agisse de la négociation avec les clients, du suivi et de l’évaluation des plans d’actions commerciales, de la formation, ou encore de l’animation des équipes commerciales et de cadres.

Je sais faire preuve de réactivité, j’ai un sens aigu des responsabilités et d’excellentes compétences en management.

Aujourd'hui désireux de faire évoluer ma carrière en termes de défis et de responsabilités, j'aspire à rejoindre une enseigne de valeur.



Tel: +41 79 256 91 17

Email: luigic@live.fr



Mes compétences :

Animation d'équipe

Autonomie

Recrutement

Management commercial

Développement commercial

Grandes compétences sociales

Autodidacte

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel