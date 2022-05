Luigi ECLAR

Jeune diplômé de l'ITESCIA, école supérieure en alternance de la CCI de Versailles.



Je recherche un poste d'ingénieur réseaux et sécurité informatique. Avant tout, j’ai de solides compétences en infrastructure IT, ensuite, durant mon alternance, j'ai acquis des compétences en gestion et le suivi de projets et de clients.



En outre, j'ai choisi lors de ma dernière année d'école d'ingénieur la spécialité suivante : Sécurité des systèmes d'information et notamment des SI bancaires, une connaissance supplémentaire intéressante ou intervient le suivit et l'amélioration d'un SI ainsi que la gestion de risques liés à son utilisation.



Vous pouvez me contacter à cette adresse : eclar.lm@gmail.com



Mes compétences :

Administrateur système

Chargé de projet

Cisco

Firewall

Linux

Management

Management projet

Microsoft Serveur

NAS

Recrutement

Routeur

SAN

Sécurité

Sécurité SI

Stockage

Stockage SAN

Switch

Virtualisation

Information Technology

Réseau

Gestion de projet

Système d'information

Microsoft Windows