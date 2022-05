Luis CALADO

Avec un parcours de plus de 25 ans en SSII, riche en expériences et responsabilités diverses, je me suis forgé un solide profil de Directeur de Projet dans l’infogérance d’infrastructures, et ce, que se soit sur les phases Avant Vente, Transition ou encore Delivery.

Dès lors, mon spectre d’expertise me permet de couvrir 3 principaux domaines de compétences :

= > Maîtrise du cycle d’appel d’offre pour des Projets d’infogérance en Services d’Infrastructures :

- Qualification de besoins (approche commerciale),

- Bid management,

- Mise en œuvre et structuration des aspects financiers (budget, marge, …)

- Organisation et conduite de soutenances,

- Finalisation contractuelle.

= > Direction de Projets en phase de lancement et/ou en phase récurrente :

- Mise en œuvre, coordination et contrôle des moyens techniques et humains,

- Gestion financière et contractuelle,

- Gestion de risques,

- Gestion et contrôle achats,

- Gouvernance en partenariat avec la MOA Client (comités de pilotage, comités de suivi, comités techniques,…),

- Foisonnement.

= > Conseil et accompagnement des MOA dans l’IT Service Management :

- Déploiement de processus ITIL,

- Structuration de dispositifs opérationnels (centres de services …),

- Gestion de la connaissance, gestion de la communication,

- Conduite d’appels d’offres (rédaction de cahiers des charges, …),

- Contrôle, pilotage et coordination de prestataires de services.



