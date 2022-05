Luis DO SOUTO

Je suis associé fondateur et dirigeant d'un groupe possedant differentes activitées comme l'hotellerie de plein air, lotisseur promotion, pret à porter, fournitures et mobilier de bureau, copieurs.



Nous avons crée une marque de campings "COTE OUEST Campings" et aimerions en faire une chaine à taille humaine avec des gens qui partagent la même vision que nous du camping, de notre belle cote ouest et plus généralement de la gestion et communication des activités liées au tourisme.



Pour la partie immobilier notre marque est In'Sitom



A mi chemin entre l'hôtellerie de plein air et l'immobilier traditionnel nous créons des PRL (parcs résidentiels de loisirs) sous notre marque Nature et Résidences.



Nos Etablissements:



Pret à porter: IKKS Biarritz (homme et femme), Pau (Femme et enfant)



Bureautique et Fournitures: Modern Buro (Dax), CDF Bureautique (Mont de Marsan), Papeterie Tyrossaise (Tyrosse), MBL Pyrénées (Pau) et MBL 64 (Anglet)

Distributeur RICOH, Toshiba Affilié Plein Ciel



Campings:



Camping la Mer (Labenne-40)

Camping Cote d'Argent (Labenne-40)

Camping La Pomme de PIn (Saubion-40)

Camping Lou Puntaou (Léon-40)

Camping Le Curty's (Jard/Mer-85)



Sites Portails du groupe:

Site promotion :



Prl :



Mes compétences :

tourisme

Immobilier

Fournitures et mobilier de bureau

Systèmes d'impression

Parc résidentiels de loisirs

Management