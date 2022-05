Je suis un avocat trilingue (français, portugais et anglais) inscrit au barreau de Coimbra (région Centre du Portugal).



J'exerce mon activité à Figueira da Foz depuis 1990, dans le cadre du Droit Immobilier, installation de français et autres nationalités au Portugal (Statut Résident Non Habituel), Droit Commercial, Droit des Contrats, Droits des Obligations, Droit Bancaire et Droit des Assurances, entre autres.



Titulaire d’un Diplôme de Hautes Études Européennes du Collège d'Europe, j’ai acquis de solides connaissances dans ce domaine, me permettant d’avoir des clients étrangers, notamment des francophones.



Le Portugal, depuis 2013, est devenu un pays trés interessant pour les étrangers (surtout pour les retraités) car s'ils changent leur résidence fiscale chez nous ils ne seront pas taxés.



Je travaille dans l'assistance juridique et aide a des cityoens qui veulent s'installer au Portugal.



Pour toute information:



Tel: 00 351 233 423616



Courriel 1 : luis.r.pena@gmail.com

Courriel 2 : luis.r.pena-2419c@adv.oa.pt