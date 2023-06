Annie FOUSSET

Pourquoi tout ce parcours dans l'immobilier ?

- Le logement un besoin essentiel et permanent ; il évolue en même temps que l'individu tant sur le plan personnel que professionnel

- C'est un facteur de stabilité : être bien dans son logement est indispensable et plus "l'extérieur" est difficile, plus il est important d'être bien dans "son intérieur" rassurant

- Le logement nous concerne tous.

Il est donc extrêmement important d'être bien accompagné et conseillé dans un parcours de vente ou de recherche.

De plus, le logement est transformable, adaptable et point n'est forcément besoin de déménager pour trouver une réponse conforme à une nouvelle situation ; "déménager chez soi" peut simplement être une solution en repensant les volumes, en optimisant l'espace, en privilégiant ainsi le maintien dans un environnement connu, maîtrisé, apprécié et où les liens sociaux sont préservés.

L'immobilier est un secteur en mutation permanente dans lequel la routine ne s'installe jamais et où chaque cas est un cas particulier.

C'est aussi un secteur qui a pu bénéficier de l'apport considérable des nouvelles technologies tout en maintenant l'indispensable présence sur le terrain.

Sachez que je suis à la recherche de contacts avec Architectes, Architectes d'intérieur, Décorateurs ou tout autre métier intéressé par la proposition d'un projet de transformation attaché à la vente d'un bien immobilier.

Je suis aussi favorable à tout contact avec les syndics de copropriété qui renvoient souvent une image négative alors que leur rôle est essentiel au sein d'une copropriété.

Bilingue : Français - Anglais



Mes compétences :

AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER

RECRUTEUR

IMMOBILIER

BEAUTÉ SANTÉ BIEN-ÊTRE

COMMERCIAL

FORMATEUR TERRAIN

DISTRIBUTEUR

NEGOCIATEUR