Jean-Michel PFINDEL

Consultant en développement commercial ( sous portage salariale )

J'ai une expérience de management de réseaux , avec pluriactivité.

Mes compétences vont du développement commercial au management et administration d'entreprise.



- développement commercial par segmentation de marchés

- développement et gestion directe des grands comptes

- développement des références clients et partenariats

- recrutement , formation et coaching des commerciaux

- gestion du personnel

- management de l'administration des ventes et de la logistique

- gestionnaire de centre de profit







Mes compétences :

Accompagnement

Commercial

Développement commercial

Direction Régionale

Grands comptes

Location financière

Manager

Manager de transition

Multi sites

Relations clients

Rigueur

Tutorat