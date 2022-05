Luis ROCHE

Fondateur de la société DEAS (De Europa A Sudamérica -Array).

Activité : représentation en Europe de Tours Opérateurs Réceptifs d'Amérique du Sud, conseil en développement de la production touristique en Amérique du Sud pour les agences de voyage et tours opérateurs européens.

Après avoir travaillé 5 ans au Chili dans le secteur du tourisme et avoir voyagé dans tout le continent sud américain pendant plus de 9 mois, je souhaite participer au développement des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Amérique Latine.

Je représente actuellement le tour opérateur réceptif chilien FIRST PREMIUM TRAVEL -Array, pour la France, l'Espagne, et le Portugal.

Va bientôt se confirmer la représentation de Canoro's Tours -Array, opérateur réceptif du Brésil, pour la France.

Va bientôt se confirmer la représentation de Holiday Rent pour la France, agence réceptive du Chili, spécialisée dans l'organisation de voyage en Camping Car -Array.



Mes compétences :

Conseil

Brésil

Tourisme