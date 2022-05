Luisa HOUSSIN

Ayant intégré rapidement CEREP après l'obtention de mon diplôme (DUT), j'ai débuté ma carrière par un poste de technicienne pendant 5 ans. Ma polyvalence au sein des services, mes compétences techniques et ma très forte motivation m'ont permis d'être promue au poste de responsable d'unité de production au sein de la production de produits semi-finis. Aujourd'hui je manage directement une équipe de 5 personnes, je suis garante de la qualité de la production et assure une veille et une optimisation des processus industriels