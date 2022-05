Luisa RANNO

Après une excellente expérience scolaire puis professionnelle dans le domaine des Ressources Humaines (RH), associée à la pratique courante de l’anglais et du français, Luisa a acquis un niveau Master ainsi que diverses expériences dans de grandes entreprises internationales. Esprit ouvert, elle possède la capacité d'agir dans le management à tous les niveaux avec une approche axée sur le client. Enfin, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, elle montre un caractère positif, énergique et entreprenant.



Mes compétences :

Recrutement de cadres

Talent management

Multiculturel et international

Project management

Coaching professionnel