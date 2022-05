Luiza HOREZAN

Pilotage des financements court/moyen terme : crédit syndiqué, affacturage, escompte, concours bancaires

• Optimisation de l’utilisation des lignes en fonction des besoins

• Analyse des contrats et veille à leur bonne application



Gestion du risque de change:

• Evaluation des expositions, définition de la politique de change

• Mise en place de couvertures : termes, swaps et tunnels



Cash management France/International:

• Centralisation de trésorerie sur un périmètre en continue évolution via un cash pool manuel

• Gestion de la relation bancaire : négociation des frais bancaires, ouverture/fermeture de comptes, gestion de pouvoirs bancaires

• Elaboration et consolidation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, suivi du réalisé

• Prise en charge des travaux mensuels et trimestriels de clôture : écritures de netting, calcul des échelles d’intérêt, intérêts courus, état des emprunts

• Rédaction d’une nouvelle convention de trésorerie intragroupe



Gestion de projets :

• Déploiement et développement de Kyriba sur divers pays européens : contractualisation bancaire, participation à la phase de tests, paramétrages techniques, formation des utilisateurs

• Migration SEPA

• Mise en place d’une campagne de communication interne sur le thème de la fraude



Mes compétences :

Kyriba