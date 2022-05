Luiza RAILEANU

Professionnel spécialiste, avec 14 ans d'expérience compétent en fournissant des conseils spécialisés sur le contrat de développement et modalités de livraison, contrat pratiques et procédures, rédaction de contrat, d'évaluation, de négociation et d'exécution des contrats. Participe à des réunions du Conseil d'appel d'offres, gestion des réunions et des conseils / met à jour les contrôles des questions contractuelles et supervise les activités de l'équipe de contrats qui participent aux activités de préparation, d'appels d'offres et de l'administration des divers contrats couvrant les besoins de la société pour la construction et les différents services - conformité de transaction Monitor (jalons, livrables, facturation etc..) ; Superviser l'accord de niveau de conformité ; 



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de contrats

FIDIC

Project Management Office

Relations clients

Négociation contrats

Primavera

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office