Je représente la société ZEZ-SILKO aux pays francophoniques; en Espagne et l'Italie. Nous sommes manufacturier Tchèque des produits dans le secteur d'énergie industrielle.



Nous fabriquons voici suivant :

-de condensateurs de la puissance; basse; moyen; haute

- de condensateurs électronique ; AC;DC link

- de condensateurs de chauffage

- de transformateurs de la mesure

- de selfs

- de bancs des condensateurs.



Nous existons depuis 1934 et ça nous donne une opportunité de vous proposer le meilleur prix; la flexibilité traiter votre demande avec le soin plus possible; notre stock immédiat et prêts de vous livrer et finalement notre service clientèle qui vous aide au n'importe lequel sujet.



pour plus d'info; veuillez regarder notre siteArray ou contactez moi.



Lukas Bilek



Dear;



I would like to present you our company; ZEZ-SILKO;Array is a manufacturer from the Czech Republic specialising ever since 1934 on fabrication of power capacitors.



Nowadays we manufacture following products :

- power capacitors; low; middle; high tension; polypropylène type of MKP serie;

- electronique capacitors; AC;DC link; snubber; IGBT

- induction heating capacitors

- capacitors' banks



Among our advantages that we would like to offer to you are :

- knowledge of the product - experience with manufactory since 1934

- price set-up ( we have our own material that we manufacture in our factory ) that permits us to offer you the best possible price on the market

- delivery - we organise delivery for you; we co-work with several international transporters;

- ready-to-go stock; some of our products we hold stock so we can respond to your immediate demand

- customer service and technical proposal - our team of technical experts can help you with any kind of problem; we can also offer you to come to your place and do maintenance; reparaiton; installation etc.



For more info about us; please see our websiteArray or contact directly me



Lukas Bilek

bilek@zez-silko.cz

+33778180035

+420 775071885





Querido ;



Me gustaría presentar nuestra empresa ; ZEZ - SILKO ;Array - silko.com ; es un fabricante de la República Checa que se especializa desde 1934 en la fabricación de condensadores de potencia .



Hoy fabricamos los siguientes productos:

- Condensadores de potencia ; baja ; medias ; alta tensión ; tipo polypropylène de MKP serie ;

- Condensadores electronique , AC ; circuito intermedio ; amortiguador ; IGBT

- Inducción condensadores de calefacción

- Bancos condensadores '-



Entre nuestras ventajas que nos gustaría ofrecer a usted son:

- Conocimiento del producto - experiencia con manufactura desde 1934

- Precio de set-up (tenemos nuestro propio material que fabricamos en nuestra fábrica ) que nos permite ofrecer el mejor precio posible en el mercado

- Entrega - organizamos la entrega para usted , estamos co-trabajemos con varios transportistas internacionales ;

- Listo para ir stock , algunos de nuestros productos que tenemos valores para que podamos responder a su demanda inmediata

- El servicio al cliente y la propuesta técnica - nuestro equipo de expertos técnicos le puede ayudar con cualquier tipo de problema, también podemos ofrecer a venir a tu casa y hacer el mantenimiento ; reparaiton , instalación , etc



Para más información sobre nosotros , por favor visite nuestro sitio webArray - silko.com o póngase en contacto directamente conmigo



Lukas Bilek

bilek@zez-silko.cz

+33778180035

+420 775071885



Уважаемый ;



Я хотел бы представить вам нашу компанию ; ZEZ - SILKO ;Array - silko.com ; является производителем из Чехии , специализирующийся когда-либо , начиная с 1934 по изготовлению силовых конденсаторов .



В настоящее время мы производим следующие продукты :

- Силовые конденсаторы , низкий ; среднего ; высокое напряжение ; полипропилена тип MKP серии ;

- ELECTRONIQUE конденсаторы ; AC ; звена постоянного тока ; демпфер ; IGBT

- Индукционные нагревательные конденсаторы

Банки конденсаторов »-





