Mickael FOURNIAL

-Capable de travailler sur différentes technologies: distribution électrique basse tension,automatisme, départ moteur, puissance, supervision, automates: Schneider Electric-Rockwell automation-Siemens, filtrage et batteries de condensateurs

-Expert réseaux de communication: Can Open, Profibus, Modbus, DeviceNet et Ethernet

-Capable de gérer une équipe technique

-Connait les besoins des clients sur les produits électriques ci dessus dans différents secteurs industriels et de production.



Mes compétences :

Automates

Automation

Automatisme

client management

Communication

Energie

Energy

energy management

Gestion de l'énergie

HMI

Industrial process

Management

Management technique

Networks

Process

Production

Satisfaction client

Technical Management

Technique