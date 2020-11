Experis Executive est un acteur majeur du recrutement par Approche Directe de cadres supérieurs et de dirigeants. Le cabinet intervient sur tous les secteurs d’activité, en plaçant la détection du potentiel et de la motivation du candidat au cœur de ses processus.



Experis Executive à Lyon compte une petite quinzaine de collaborateurs, expérimentés et spécialisés sur la recherche de Cadres, Cadres supérieurs et Cadres dirigeants.



Avec 10 ans d'expériences dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, je suis spécialisé dans le recrutement de profils pour les métiers de l'installation générale et de la maintenance en fluides process, clean utilities, gaz spéciaux, HVAC / CVC, plomberie et tuyauterie industrielle.



N'hésitez pas à me contacter au 06 98 34 62 42 ou abdelkader.lahouel@experis-executive.fr pour tout conseil en termes d'évolution de carrière ou pour mettre en place une démarche précise de recrutement de Cadres Experts.



Mes compétences :

Gestion de projets

étude de prix

assurance qualité

management de projet

Biologie

hygiène

MS project

Autocad

management