Lukinson JEAN

Après des études de philosophie à l'ENS de Port-au-Prince/ Université Paris 8, je me suis orienté vers la sociologie à l'Université de Limoges, où j'ai préparé une thèse de sociologie médicale sur les logiques de recrutement et de gestion des participants dans un essai clinique à caractère préventif sur la Maladie d'Alzheimer en France.



Domaines de recherche:

- Sociologie des disciplines (médecine, sciences sociales)

- Sociologie de la santé et du travail médical

- Histoire des sciences et Philosophie de la médecine

- Sociologie de la connaissance/ Épistémologie des sciences (sciences sociales et sciences de la nature)

- Socio-économie de la prévention des risques sanitaires et sociaux

- Théories politiques et théories du Droit



Mes compétences :

Enquêtes

Épistémologie

Philosophie

Sociologie

Statistiques