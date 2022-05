Luminita LAZARESCOU GORDUZA

Ingénieur référent génie climatique. Responsable de bon déroulement des projets depuis la phase de faisabilité à la réception des ouvrages.

Domaine des compétences : hospitalière, bâtiments public et musées, laboratoires de recherches et process industriel, en France et à l'étranger.

Très réactive aux aspects relatifs à la qualité de l’air et à l’économie d’énergie, je ne suis impliquée dans le développement de nouveaux concepts visant à améliorer la qualité de l’air ambiante ainsi que dans des études d’optimisation des performances énergétiques, notamment des systèmes de ventilation.



Mes compétences :

Conseil HVAC

Spécialiste HVAC HOPITAUX

Expertise des projets HVAC

Conception productions thermiques chaud/froid