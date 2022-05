En recherche actuellement d’une opportunité professionnelle pertinente dans le but de continuer ma carrière, je m’intéresse à me joindre à une entreprise dynamique et ambitieuse.



COMPETENCES ESSENTIELLES

• Formations scientifiques solides et bon sens des affaires

• Bonne communication, présentation et fortes compétences relationnelles

• Excellente capacité d’analyse, de diagnostic et de résolution de problèmes

• Parfait maîtrise du chinois, du français et de l’anglais, connaissances profondes des cultures européennes.



Mes compétences :

Asie

Chine

Chinois

COMMERCE

Commerce Internationale

Énergies nouvelles

Export

pétrole