Lusini SÉBASTIEN

Bonjour à tous ,

J'ai 40 ans ,marié ,deux filles.



Je suis présent sur ce réseau professionnel afin d'étendre ma visibilité sur la marché du travail.

Je suis bien en place au sein de ma boite,reconnu par mes responsables pour mes compétences en matière de contrôle d'ascenseurs.



J’effectue des missions réglementaires en ERP et habitations, ainsi que des avis techniques afin d'accompagner au mieux nos clients lors de la mise en conformité de leurs ascenseurs.

Je réalise également des marquages CE en contrôle final.



En plus des aspects techniques de mon métier, le contact humain et la satisfaction clients sont pour moi essentiels.



Mes compétences :

Technique ascenseur

Autonomie et initiative

Connaissance des textes réglementaires