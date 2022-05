Lutine DELVAUX

Bonjour,

Webmarketeuse et référenceuse experte en e-commerce, collaboratrice depuis 2011 au sein d'une agence web.



Mes principales missions chez ASDORIA sont les suivantes :

* Définition de la stratégie marketing via Internet en fonction des profils d'internautes ciblés

* Conception / gestion du site web de l'agence : rédaction, intégration de contenus

* Stratégie de référencement : politique de référencement, stratégie d'affiliations et de partenariats

* Analyse de l’audience / trafic via les outils de statistiques et résultats des réseaux sociaux



Asdoria Web Agency est une agence web installée entre Aix-les-Bains et Chambéry, en Savoie. Nous sommes spécialisés dans la création de sites web, de boutiques e-commerce et de solutions de référencement.



Mes compétences :

Webmarketing

Référencement e-commerce

Stratégie web

SEO

Création de sites web

Rédaction web