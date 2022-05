Lutte Patrick OKAMANGO

J'ai une formation d'analyste - Développeur, j'ai fait plusieurs stages et contrat intérimaire.



Mon expérience professionnelle couvre les domaines du développement Java, Web, mobile, administration de serveur (Linux et Windows), la gestion de base de données (MySQL et SQL Server), la modélisation (UML Merise), l'intégration et la (SEO)



....



Mes compétences :

Java

Développement web

Analyse et Programmation

OS Android

IOS

Unbutu

Windows

Multimedia

Maitrise De l'outil Informatique

Webmarketeur

Maintenance Des Systèmes Informatique

Personal Home Page

JavaScript

XML

WordPress

Windows Mobile

UML/OMT

Symfony

Symbian

SQL

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft Access

Merise Methodology

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Mac OS X

Linux Debian

LAN/WAN > LAN

Joomla!

Human Resource

HTML

GNU

ECLiPSe

Drupal

Cascading Style Sheets

BlackBerry

Bada

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

AJAX

Android

Administration réseaux

Web design

Comptabilité

Développement informatique

PHP

CSS

Prestashop

Node.js

Laravel

AngularJS

CodeIgniter