Lutz FLEISCHMANN Diplôme dIngénieur Européen (FEANI)



Langues : Français - Anglais - Allemand



De formation ingénieur en génie des procédés, M. Lutz Fleischmann a déjà passé une partie de ses études à létranger.



Aujourdhui, il a aquis une expérience internationale considérable durant plus de 25 années, où il a travaillé dans diverses industries.



Sa vie professionnelle la emmené vers de nombreuses destinations, notamment en Europe aussi bien quen Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Russie ou en Arabie.



Depuis plus de 12 ans, M. Fleischmann vit en France et exerce son activité sur le marché français.