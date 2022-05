Lyard QUENTIN

Etudiant de 24 ans en 2ème année de Master Comptabilité-Contrôle-Audit à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, je suis actuellement stagiaire au sein du groupe Restoleil (groupe de restauration commerciale) en tant que contrôleur de gestion junior.



J'ai comme principale mission de calculer et analyser les ratios coûts matières des 40 établissements du groupe. Cette tâche me met en relation directe avec les responsables des différents sites ainsi que les directeurs régionaux. Je m'occupe aussi de la mise à jour de la base de données alimentaires sur Excel, du contrôle des procédures de gestion, de la programmation des cartes et menus et des rapprochements des consommations avec la comptabilité.



C'est à travers ces différentes missions que j'ai acquis mon autonomie, ma réactivité et mon sens du travail en équipe qui m'apparaissent être des qualités indispensables à l'exercice de cette fonction.



Pour ce qui sont de mes compétences et antécédents professionnels. Je vous invite à regarder mon CV.



Formations



2012 : Master Comptabilité – Contrôle – Audit à l’Université de Saint-Etienne

2010 : Licence Comptabilité – Contrôle – Audit à l’Université de Saint-Etienne

2009 : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à l’IUT d’Annecy-le-Vieux

2006 : Baccalauréat STG mention AB





Stages



Hiver 2011 : RESTOLEIL (groupe de restauration commerciale, CA 2011 : 23 M €)

Contrôleur de gestion junior (4 mois): Calcul et analyse des ratios coût matières des établissements du groupe / Rapprochement des consommations avec la comptabilité / Intervention sur site / Programmation de cartes et menus



Hiver 2010 : RESTOLEIL (groupe de restauration commerciale, CA 2010 : 22 M €)

Contrôleur de gestion assistant (3 mois) : Mise en place d’un outil de référencement sur Excel / Validation de factures / Mise à jour de la base de données



Printemps 2010 : MD CONSEIL AUDIT (cabinet d’Expertise Comptable)

Collaborateur assistant (2 mois): Saisie comptable et commissariat aux comptes



Eté 2007 : 2 mois dans le service finance d’une multinational américaine à Montréal





Outils de communication



Langues : Anglais bon niveau lu, écrit, parlé

760 au TOEIC de 2009 / Stage au Canada / Vocabulaire financier

Allemand niveau scolaire



Logiciels : Bureautique (Word, Excel, Publisher, Powerpoint)

Comptabilité (Ciel, Sage, Cegid, Quadratus)





Expériences professionnelles



Eté 2010 / 2011 / 2012 : Saisonnier chez Super U en qualité de second responsable de rayon

Année scolaire 2008/2009 : Employé chez Champion au rayon « boulangerie » pendant les vacances scolaires

Eté 2006 / 2008 : Saisonnier chez Champion au rayon « boulangerie »

Soutiens scolaires et cours de comptabilité financière et analytique, individuel ou en groupe (niveau lycée et Bac+2)





Aptitudes



Capacités relationnelles

Discipline

Dynamisme

Esprit d’équipe

Sens des responsabilités





Sports



Football

Tennis en Club

Ski

Vélo



Mes compétences :

Altruisme

Audit

capacités relationnelles

Comptabilité

Contrôle de gestion

Dynamisme

Esprit d'équipe

Finance

Ski

Tennis