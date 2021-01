Lydie LORIGEON

Organisée, consciencieuse, douée d'un sens aigu du service Client et forte d'une expérience de 23 années sur une fonction de support technique, je souhaite contribuer à de nouveaux challenges.



- Qualification et priorisation des incidents (Suivi du traitement des appels et mails utilisateurs jusqu'à leur clôture).

- Accompagnement des clients à l'installation des logiciels

- Transcription détaillée des incidents ou anomalies signalées

- Utilisation d'outils de ticketing

- Analyse approfondie des demandes (analyse de fichiers de log) et recherche de solutions adaptées

- Escalade auprès de l'équipe R&D si nécessaire.

- Test des patchs correctifs et diffusion après validation.

- Tests de nouvelles versions et fonctionnalités

- Rédaction de documentations (base documentaire, base de connaissance, manuels et procédures, FAQ, Newsletters)

- Maîtrise des environnements windows, unix (shell/bash), serveurs Web/application (apache, IIS)



Mes compétences :

COBOL

PL1

Support client

VSAM

Test utilisateur

Microsoft Windows

Apache

Microsoft Excel

Microsoft Word

VSPC

Dynamics CRM

VM/CMS

UNIX

IIS

FTP

Microsoft PowerPoint

TSO

SQL