Lynda GUMBS

Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, j'aime fédérer autour de projets transdisciplinaires et transversaux ce qui me permet d'avoir un regard global sur la scolarité des élèves et ses finalités, de diversifier mon approche didactique et d'adapter une pratique pédagogique innovante à destination des enfants et des adultes. Forte d'une approche réflexive à la fois théorique et réaliste, conceptuelle et pratique mais toujours au service du « terrain », je fais preuve d'un solide sens de l'organisation, de l'adaptabilité, e l'efficacité et ce, toujours en quête de nouveaux défis.



Mes compétences :

pédagogie innovante

adaptabilité

efficacité

vision d'ensemble

bienveillance et exigence

accompagnement des élèves et des enseignants