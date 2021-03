Bonjour à tous,



Commercial Sédentaire avec une expérience de deux ans, je suis à la recherche d'un poste en CDD ou CDI en tant que Commercial Sédentaire (ou Vendeur Comptoir).

Ayant eu plusieurs expériences professionnelles, j'ai su faire preuve d'efficacité et de réflexion dans tous les projets auxquels j'ai contribué.



Lors de cette dernière expérience chez Canal en tant que Commercial Sédentaire, j'ai prospecté une clientèle au sein d'une galerie marchande, identifié le besoin du client, proposé nos différents offres et services autour du cinéma, séries et le sport.



Passionné par les nouvelles technologies, je souhaite pouvoir m'investir plus longuement dans une entreprise pour mettre à profit mes acquis et mes connaissances afin de participer à son développement.





Motivé, ambitieux et curieux, je suis prêt à affronter de nouveaux défis.



Je suis joignable par mail Lyonel.daville@gmail.com ou par GSM : 07.82.75.34.28



Bien Cordialement,



Lyonel DAVILLE



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Commerce B2B

Appels sortants

Prospection

Prestashop

Commerce de gros

Développement commercial