Mon activité de Directrice artistique print et web en free-lance s'articule autour du pseudonyme "Toutanck" : qui signifie "image vivante" car je créé des images vivantes. Toutanck est donc spécialisé dans la création de concepts stratégiques et graphiques destinés à promouvoir la communication des entreprises, marques, industries et associations.



Mon objectif : créer des solutions innovantes afin de rendre la communication accessible à toutes les entreprises.



Mes solutions :

1- Le studio de création graphique est compétent pour créer des supports de communication en éditon, graphisme, publicité et multimédia

2- l'atelier COM' propose des ateliers communication aux entrepreneurs

3- la COM'sultation est un rendez-vous spécialisé pour répondre à besoin stratégique ou technique en communication

4- le Prêt à s'afficher permet de véhiculer l'image de marque chaque entité sur tout support



Mission

Ma mission consiste à mettre en synergie différentes expertises en :

- stratégie de marketing

- graphisme

- édition

- publicité

- photographie

- multimédia

pour créer des images et publicités vivantes, à l’image de chaque activité.



Spécialisations : Stratégie de Marketing - Création - Conception - Réalisation - Exécution de projets de communication :

Graphisme : Identité Visuelle - Logo

Edition : Catalogue - Plaquette - Leaflet - Livre - Magazine

Publicité : Affiches - Flyer - Poster

Multimédia : Sites Internet - Skyscraper - Bannière

Nos clients sont des petites et moyennes entreprises et nous participons à leur expansion.

Toutanck a conçu une méthode, la « Com’sultation » basée sur l’analyse et la réflexion de la stratégie de communication avant la déclinaison graphique sur les supports imprimés ou numériques.



http://www.toutanck-pubalive.fr



Mes compétences :

Graphisme PAO

Site internet TPE/PME

Edition

Formation / atelier de communication

Publicité / Communication

Stratégie de communication / marketing