M'hamed CHABANE

Assertif, consensuel et fair dans le business.

A l'ecoute des fournisseurs en tant que partenaires et parties intégrantes amont et aval de la supply chain.

Attends de ces derniers en tant qu'experts une valeur ajoutée au delà du prix, un service global avec un leitmotiv d'amélioration continuation.

Accompagne ceux-ci dans leurs developpements vers l'excellence opérationnelle.



Mes compétences :

APICS Certificated Inventory and Production Manage