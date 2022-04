Alexandre DEQUAIRE

Près de 4 ans d’expérience dans la distribution digitale et dans le jeu vidéo.

- Spécialisé dans la coordination de projet, vente et marketing Online.

- Autonome, enthousiaste, rigoureux, esprit d’équipe, créatif et à l’écoute des autres.

- Forte capacité d’adaptation

- Médiateur sur le plan humain et opérationnel



Mes compétences :

Conseil

Création

Digital

Entrepreneur

Internet

Jeux vidéo

Management

Management artistique

Marketing

Microsoft Technologies

Musique

Vente

Video

Video Marketing

Web

Web technologies