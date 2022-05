M'hamed OULARBI

Actuellement Gestionnaire monétique et Moyen de paiement auprès de la Banque Palatine

Au sein de la banque Palatine, j'ai participé de façon active à différents projets dans le domaine de la mise en conformité et le déploiement de nouveaux produits Porteurs et accepteur.



J'ai terminé fin Oct. 2011 auprès de la Société Générale, une mission de migration du protocole X25 (ETEBAC 3 et 5) par le système IP (EBICS / SWIFT NET).

En effet pour accompagner les clients à la mise en place des virements SEPA le Comité Français d'Organisation des Normes Bancaires (groupement de normalisation des banques française) a demandé l'arrêt du protocole ETEBAC 3 (Enrichissement Télématique entre la Banque et le Client) ne prenant en charge le virement SEPA - format XML non pris en charge par l'ancien protocole.



J'ai notamment travaillé à la migration des données, l'analyse de risque et la formation des chargés back office du nouveau support mis en place par nos soins, écriture de procédure et cahier des charges.





Je souhaite intégrer une entreprise me permettant d'enrichir mon savoir autant professionnellement que de manière personnel.





J'ai également eu une expérience enrichissante en qualité de Gestionnaire Moyen de paiement au sein de la caisse des dépôts et consignations.



J'ai eu a gérer le projet de développement de 3D Secure, système permettant de limiter le risque potentiel de fraude et d'impayé sur l'achat via internet.

L'aspect monétique était le coeur de ma mission j'ai eu à gérer autant les commandes des moyens de paiement, l'aspect commerçant (gestion et commande du matériel d'acceptation) ainsi que la résolution de litige en prenant via l'appui de ma hiérarchie des décisions permettant de solutionner nos clients.



Cibles : Notaires, Huissiers de justice, administration d'états et collectivités.



Mes compétences :

Vente

Finance

Conseil

Assurance

Fiscalité

Immobilier

Management

Gestion d'équipe

Monétique

Middle office