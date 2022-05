M'hamed ZOUAOUI

Consultant-Formateur depuis 25 ans, j'interviens essentiellement dans les domaines de l'Organisation du Travail et Développement des Compétences, Contrôle de gestion et Amélioration des Performances, Communication Interne orientée Travail Collaboratif et Synergies Managériales, Innovation et Gestion du Changement.

Toutes mes interventions reposent sur l'exploration des attentes des clients, une approche de formation-coaching et d'accompagnement professionnel appropriés et spécifiques et un suivi après la fin de la prestation.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management de la qualité

Coaching d'Equipes de Direction et de Manager

Amélioration des performances

Amélioration des Process & Organisations.

Gestion du changement

Management de projet

Communication

Organisation et Management

Maîtrise des risques

Gestion des compétences