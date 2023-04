Mack MOUTAIROU

Très tôt entré en contact avec le métier de la comptabilité, à peine un CAP aide-comptable en poche; conforté ultérieurement par un BAC G2; j'ai exercé deux années durant en tant qu'assistant comptable avant de m'envoler pour une expérience international. Un Diplôme de Comptabilité et de Gestion est venu compléter le cursus qui se poursuit à travers un master Comptabilité Contrôle Audit. Éternel étudiant, j'adore chaque jour apprendre un peu plus et me former toujours, et encore, à mon métier.



Actuellement Chef de Mission, responsable du Pôle Comptable et Fiscal au sein du Cabinet d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes CNG GUITARD, J'ai eu le plaisir de travailler précédemment au Cabinet Audit Expertise Conseil à Paris; puis chez BDO France 5ème cabinet d'audit mondial; avant de rejoindre le cabinet ORCOM cabinet membre du groupe EURUS et enfin l'institut Pasteur au sein du service de Comptabilité Générale. Je bénéficie ainsi de presque 12 années d'expériences comptables dont 7 en cabinet. Je continue de me former en mettant chaque jour ma forte motivation et mes aptitudes de challenger au service de nos entreprises clients. La comptabilité et la gestion constitue un environnement dans lequel j'ai toujours évolué et une profession qui me procure un plaisir sans cesse renouvelé.

je suis actuellement en poste au sein d'un cabinet précurseur en matière de dématérialisation des procédures comptables. C'est cette équipe que je conduit au quotidien vers nos objectifs commun "la satisfaction de nos clients".



