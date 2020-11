Madignier NICOLAS

J'ai en responsabilité le pilotage, et le développent numérique, des données mobilités transport, dont la Communauté Urbaine du Grand Poitiers est gestionnaire sur son territoire en qualité d'autorité organisatrice de Mobilité.



J'ai également pour mission l'évaluation et le suivi du plan des déplacements urbain.

La dimension études; le suivi d'activité et la gestion de la donnée en interface avec l'analyse spatiale, me permettent d'intervenir sur différentes problématiques liées aux déplacements tels que :



* Les pratiques de déplacements à l'échelle d'un territoire

* Les leviers de la politique stationnement

* La connaissance et l'analyse du trafic routier

* L'évaluation de la fréquentation et des usages au sein des transports collectifs

* Le développement et l'encouragement des modes doux

* Le suivi des plans de mobilité

* L'intermodalité et/ou l'interopérabilité

* Les impacts d'aménagements urbains sur les pratiques de mobilité

* La sécurité routière

* Les études de prospective et le suivi de projets de modélisation des trafics



Intervenant, aussi, en qualité de Géomaticien et de référent SIG ( Système d'information Géographique ) sur la thématique mobilité au sein de la direction mobilités.

Je gère la constitution, le développement et la bonne tenue de bases de données indispensables à la stratégie numérique de la collectivité.



Gestionnaire de l'Open Data mobilité je suis en charge de la production de l'actualisation, de la normalisation, le développement et l'ouverture de la donnée grand public sur les questions de mobilité de transports à l'échelle de l'agglomération.



Mes compétences :

SIG

Études marketing

Déplacements transports mobilités

Marché public

Communication

Géomaticien

Comptage personnes

Études statistiques

Enquêtes stationnement

Gestion de projet

Diagnostic routier

Diagnostic des systèmes industriels producteurs de données

Gestionnaire Data Mobilité

Outil de modélisation des trafics

Enquêtes ménages déplacements