Maëlle HUGON

Un aperçu des services que vous pouvez obtenir sur : http://maellehugon.fr



J’accompagne les entreprises dans l’augmentation des ventes sur Amazon et leur positionnement (problématiques de visibilité, publicité et référencement SEO amazon, stratégies internationales, images de marque et de satisfaction clients).



Après un audit complet de vos produits et de la concurrence, qui aide a définir votre stratégie selon divers axes, je réalise une étude sémantique et marketing pour optimiser le potentiel de vos produits sur les marketplaces.



Je travaille majoritairement sur les marketplace avec des marques dans le secteur réglementé de la cosmétique, compléments alimentaires et de l’épicerie fine. Si vous souhaitez augmenter vos ventes sur la MarketPlace vous pouvez me contacter via http://maellehugon.fr ou par LinkedIn



Mes compétences :

Communication

Relations Presse

Rédaction web

Marketing

Adobe Creative Suite

SEO

Conception-rédaction

Gestion de compte

Adwords

Fidélisation client

Marketpaces

Marketing stratégique

Relations clients

Stratégie digitale

Référencement naturel

Étude de prix

Études marketing

Étude de marché

Études statistiques