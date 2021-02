Magali CHODECKI

D’un naturel dynamique et impliquée, j'ai acquis au fil de ces années une expérience professionnelle probante et une solide formation.



Après 15 ans d'expérience en gestion de projet, je me suis spécialisée en 2007, dans la conduite des projets visant le changement et l'amélioration de la performance



En 2010, j'ai créé mon agence de conseil et depuis j' accompagne les entreprises dans leur quête de réduction de coûts et communication d'entreprise.



Depuis avril 2012, je dirige un domaine aux portes de Rambouillet où j'exerce également une activité d'événementielle.



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Organisation

Communication

Dynamique

Black Belt

Lean Six Sigma