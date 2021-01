Titulaire du master professionnel "Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques", je suis EN RECHERCHE ACTIVE D'EMPLOI. Passionnée par l'environnement, j'ai su multiplier les expériences et m'adapter à différentes problématiques afin de pouvoir obtenir un poste dans l'environnement, l'eau et l'agriculture.



Mes compétences :

Hydrologie

Gestion de projet

Hydrobiologie

Phytoépuration

Ecologie des milieux aquatiques

Eau potable

Eaux usées

Microsoft Office

SIG