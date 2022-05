Magali LAURENT

Mon expérience professionnelle, axée autour de la mise en œuvre de démarches qualité, de systèmes de management et d'améliorations permanentes, a été acquise au sein de grands groupes industriels ainsi qu'auprès de PME, en France et à l'étranger.



J’ai su mener à bien, dans des entreprises très différentes, des projets de certification.

Les différences de culture et d'organisation rencontrées m'ont permis de développer une grande adaptabilité, que ce soit en termes de communication, d'animation ou de méthodes de travail.



Vivant actuellement aux Etats-Unis suite à la mutation de mon conjoint, j'ai profité de l'expatriation pour suivre la formation de lecteur correcteur auprès du Centre d'écriture et de communication (CEC) et développer une activité de freelance axée autour de ces compétences organisationnelles et linguistiques.



Mes compétences :

Maîtrise de la langue française et des règles typo

Esprit d'analyse et de synthèse

Bonnes capacités rédactionnelles

Rigueur et adaptabilité