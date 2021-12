Magali LETELLIER

Plus de 7 années d'expérience professionnelle dans les domaines d'activité suivants : Communication, RP, Événementiel / Logistique, Avant-vente (Télécoms). Anglais courant.



Je me repositionne aujourd'hui sur le secteur du Digital et du Webmarketing après une formation de niveau Bac +4 à l'Ifocop et une expérience en tant que Community Manager / Relations Presse au sein de Degel Prod, société de production TV (Chabada, Noël sous les étoiles, La fête de la chanson française).



Mes compétences :

Pack office (Mac / PC)

HTML5 CSS3

Photoshop CS5

Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Viadeo

Veille stratégique, technologique

CMS Wordpress

Ms project

SEO et SEM

Webmarketing

Communication

Gestion de projet

SMO