Magalie GIRARD

De formation comptable et gestion des entreprises, jai pu durant plus de 20 ans contribuer à la vie, la croissance et lévolution dune petite entreprise industrielle à taille humaine, évoluant dans un contexte Européen et international.

Mon autonomie, mon goût du management et de lorganisation, ma persévérance face aux problèmes à résoudre, mes qualités découte, mes capacités danalyse dans le respect des normes en vigueur, tout en ayant toujours une vision globale des objectifs de lentreprise me permettent de maitriser un grand nombre de situations et d'environnements.

Je mets aujourd'hui toutes ces compétences, et ce savoir-faire au service des travailleurs indépendants, et des dirigeants TPE et PME, en proposant des prestations à l'acte ou au forfait



Mes compétences :

Business Plan

Charges sociales

Conseil

Conseil en gestion

Deb

Déclarations fiscales

Gestion juridique

Juridique

Facturation

Paies

Rédaction

TVA

Gestion

Création d'entreprise

Vente et installation Logiciels de Gestion, paye, comptabilité, Erp

Formation