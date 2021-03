Anne TRAN-THANG

Direction Générale

Le Tikehau By Pearl Resorts****

Tikehau, Polynésie Française (depuis Septembre 2011)



Direction

Hôtel & Résidence Maciaconi****

Selva di Gardena, Italie (Décembre 2009-Août 2011)



Direction Adjointe

Hôtel & Résidence Maciaconi****

Selva di Gardena, Italie (Décembre 2008-Avril 2009)



Directrice Financière

Hôtel de la Cité - Carcassonne, France

(Février 2007- Octobre 2007)



Assistante Direction Administration et Finances

Beau Rivage Palace SA - Lausanne, Suisse

(Juillet 2005- Novembre 2006)



Directrice Opérations de Gestion puis de Production

Hôtel Royal Thalasso Barrière - La Baule, France (Octobre 2001- Juin 2005)



Assistante Cost Control

Beau Rivage Palace SA - Lausanne, Suisse

(Novembre 1998- Août 2001)



Management Training aux USA (1997-1998)

Camberley Brown Hotel**** Louisville, Kentucky

The Cincinattian Hotel**** Cincinatti, Ohio



Compétences :

Connaissance du terrain, gestion d'équipe et de projets, gestion, finances et organisation,contact clients (qualité et évolution des produits hôteliers...), Spa et Thalassothérapie, ventes et marketing



Accueil

Développement de projets

Finances

Hôtellerie

Luxe

Organisation

Qualité

restauration

Thalassothérapie