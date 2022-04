Cyril LANREZAC

Cadre hôtelier diplômé d’un MBA en gestion hôtelière (IMHI : Cornell-Essec) et fort d’une expérience de douze années d’hôtellerie en tant que Contrôleur de Gestion, Chef de Projet, Directeur d’Hébergement et Consultant Opérationnel.



A travers mes diverses expériences professionnelles dans des hôtels gros porteurs, haut de gamme, d’Affaires et de Loisirs en France (Paris) et à l’international (Londres, Cuba, Antilles Françaises et Portugal), j’ai pu acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’un établissement hôtelier.



Mes expériences ont été marquées par des résultats notables en terme d’amélioration de la satisfaction clientèle et d’optimisation de la rentabilité de centre de profits. Mon style de management est participatif en obtenant l’adhésion par la gestion de projets.



Homme de terrain j’aime mon métier et suis motivé par les responsabilités. Je suis une personne respectueuse des valeurs humaines qui sont le fondement des métiers de services.



Mes forces :

Une solide expérience de terrain, permettant le développement professionnel de mes collaborateurs.

Sens du développement commercial (gestion gros comptes, optimisation recettes, stratégie,…)

Maîtrise en analyse financière (P&L, budget, coûts, statistiques, reporting, consolidation,…)

Anticipation des attentes clients dont je connais bien les besoins suivant le type de clientèle.

Logique concrète basé sur un fort pragmatisme et bon sens.

Faire progresser la gestion organisationnelle des équipes.

Qualités humaines et relationnelles.

Homme d’action et de décision.

Esprit d’initiative.



Valeurs :

Etre juste / Honnêteté / Confiance / Etre exigeant / Etre responsable



Mes souhaits :

Continuer mon métier avec passion et progresser en mettant mes compétences au service d’une entreprise qui me permettra de relever des défis motivants.



Mes compétences :

Accueil

Commercial

Consultant

Contrôle interne

Distribution

Hotel

Hôtellerie

Hotels

Management

MICE

Relation Client

Revenue management

Stratégie

Tourism

Tourisme

Yield management