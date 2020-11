Magalie MICHAUD

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil,



Désireuse de rejoindre une entreprise humaine, ambitieuse, dont la notion « décoresponsabilité » est plus quun slogan de communication, je suis actuellement à la recherche dune nouvelle aventure professionnelle.



Alors si vous souhaitez miser sur des leviers marketing et digitaux en recrutant une collaboratrice autonome, dotée dune forte capacité danalyse et force de proposition, nhésitez pas à me contacter !



En attendant rendez-vous dans ma rubrique « expériences » pour découvrir mes compétences et mon savoir-faire autour du marketing stratégique, détudes et opérationnel (++ digital) et mon cv en ligne à l'adresse suivante : https://urlz.fr/ea36