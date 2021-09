Maggy GODEFROY

J'ai débuté comme assistante de direction en alternance BTS puis assistante de formation à l'Unité d'enseignement pénitentiaire de Caen où, pendant 7 ans, parallèlement à la coordination administrative et d'équipe, j'ai assuré la formation et l'accompagnement vers la formation des PPSMJ (illettrés ou non).

J'ai ensuite effectué 3 ans d’accueil social en CCAS (parallèlement à la coordination administrative) puis 6 mois de formation en savoirs de base à l'ENEFA.

Après ma formation de CIP, pendant laquelle j'ai effectué 3 mois de stage à l'ACI des Jardins du Cœur, j'ai accompagné les demandeurs d'emploi en réorientation 6 mois à Trajectio (dispositif Cap'projet), les licenciés économiques 12 mois à Pôle Emploi (dispositif CSP) et récemment les demandeurs éloignés de l'emploi 6 mois à ACSEA Formation (dispositif MOVE). J'ai été Formatrice référente sur la création de l'E2C, auprès de jeunes décrocheurs en recherche d'emploi, pendant 2 ans et suis maintenant Référente du pôle social.

Ma qualité relationnelle et mon implication sont mes atouts principaux.



Mes compétences :

Entretiens individuels

Diagnostic de territoire

Techniques de recherche d'emploi

Elaboration de projet professionnel

Exploration, diagnostic, bilan

Développement de projet

Utilisation avancée de l'outil informatique

Animation de groupes, de formation

Gestion administrative et organisationnelle

Notion de droit du travail

Collaboration pluridisciplinaire, en réseau

Levée des freins, accès aux droits

Veille informationnelle, gestion documentaire

Gestion de centre de ressources

Evaluation des acquisitions

Conception et renseignement d'outils de suivi d'ac