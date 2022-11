Mahenina RANDRIANOMANANA

Passionné du développement web et de l'ingénierie logicielle depuis 2007.

Voici mes principaux domaines d'expertises :

- Langage MQL5 - Trading Forex

- PHP/Mysql

- Automation Windows & Internet [+Auto Hot Key]

- Adobe Photoshop

- Infogérance

Je suis un développeur Freelance autonome et mes années d'expériences me permettront de s'adapter très facilement à tout type de projet informatique, du plus simple au plus compliqué.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Je vous répondrai le plus vite possible.

email : conceptseo.madagascar@gmail.com